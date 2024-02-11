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ddr22
Intel Core i9-14900T сравнили с AMD Ryzen 9 7900 в Geekbench
Недавно проведенное тестирование Geekbench показало, что производительность Core i9-14900T немного уступает Ryzen 9 7900 компании AMD

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Процессор Intel Core i9-14900T был выпущен в рамках линейки продуктов "Raptor Lake Refresh" в качестве альтернативы Core i9-14900 для настольных компьютеров. Он предлагает экономичность и доступность в сравнении с более мощным Core i9-14900K.

Недавно проведенное тестирование Geekbench показало, что производительность Core i9-14900T немного уступает Ryzen 9 7900 компании AMD. В одноядерных тестах процессор получил 3019 баллов, а в многоядерных - 16385 баллов, что означает 22-процентное снижение производительности по сравнению с Core i9-14900K.

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Tom's Hardware отметил, что Core i9-14900T, несмотря на некоторые преимущества в одноядерной производительности, имеет более высокое энергопотребление, а также более высокую цену ($549 по сравнению с $400 за Ryzen 9 7900). Ryzen 9 7900 от AMD является более выгодным вариантом и широко доступен на рынке, что делает Core i9-14900T менее привлекательным для американских покупателей.

#intel core i9-14900t
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