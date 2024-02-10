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ddr22
Thermaltake представила новые Pacific SR Radiator и Pacific SF Fittings
Компания Thermaltake представила новые компоненты для жидкостного охлаждения системы Pacific SR Radiator и Pacific SF Fittings.

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Компания Thermaltake представила новые компоненты для жидкостного охлаждения системы Pacific SR Radiator и Pacific SF Fittings. Радиатор Pacific SR является узким и компактным радиатором толщиной 28 мм, который позволяет гибко размещать его в системе. Он доступен в двух цветовых вариантах - черном и снежном. Радиатор оснащен съемными боковыми панелями, которые можно покрасить в любой цвет, что дает возможность индивидуализации внешнего вида системы. Радиатор изготовлен из качественных материалов, имеет плоские трубки и плотность ребер 17 FPI, что обеспечивает эффективное охлаждение.

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Фитинги Pacific SF Fittings представлены в трех цветах - серебристо-черном, матово-черном и белом. Они включают 10 моделей, которые разделены на переходники, удлинители и компрессионные фитинги. Фитинги изготовлены из латуни и имеют крепления со спиральной накаткой для удобства монтажа и эстетической привлекательности. Адаптеры Pacific SF имеют различные углы, что позволяет создавать системы с разными углами наклона контуров. Удлинители Pacific SF имеют различную длину и варианты исполнения с резьбой G1/4, что обеспечивает удобство монтажа и изменения конфигурации системы.

Фитинги Pacific SF Hard Tube 16 mm OD Compressions подходят к различным типам трубок и имеют внешний диаметр 16 мм и резьбу G1/4. Они идеально подходят для использования в компактных корпусах без ущерба для компрессионного уплотнения или потока охлаждающей жидкости.

Системы охлаждения с использованием радиатора Pacific SR и фитингов Pacific SF Fittings обеспечивают уникальный дизайн и эстетику, а также эффективное охлаждение компонентов компьютера. Модульная конструкция радиатора позволяет пользователю изменять его внешний вид, а различные модели фитингов предоставляют широкую гамму вариантов для создания индивидуальной системы охлаждения. Эти компоненты Thermaltake являются прекрасным выбором для тех, кто ищет высокопроизводительные и визуально привлекательные решения для жидкостного охлаждения своих систем.

#thermaltake
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