Она позволяет создавать более масштабируемые и энергоэффективные кластеры для архитектур искусственного интеллекта и машинного обучения

Компании Nubis Communications и Alphawave Semi представили демонстрацию технологии Optical PCI Express 6.0, которая работает по оптическому каналу со скоростью 64 ГТ/с на линию. Эта технология использует оптическую передачу данных для увеличения расстояния между линиями связи при сохранении высокой пропускной способности.

Она позволяет создавать более масштабируемые и энергоэффективные кластеры для архитектур искусственного интеллекта и машинного обучения. Демонстрация проводилась на конференции DesignCon, где Nubis Communications и Alphawave Semi показали работу оптического канала PCIe 6.0 с помощью оптического механизма Nubis XT1600 и контроллера PCIe 6.0 и PHY IP от Alphawave Semi.

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Технический директор Alphawave Semi отмечает, что все больший интерес к технологии PCIe over Optics возник в связи с изменениями в структуре сетей центров обработки данных, вызванными расширением кластеров разделённых серверов.