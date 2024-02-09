NVIDIA готовит RTX TrueHDR и преобразует SDR игры в HDR в реальном времени с помощью ИИ

NVIDIA завершает работу над новой функцией под названием RTX TrueHDR. Она была обнаружена пользователем на NexusMods, который опубликовал мод на ее основе. По сути, это утилита на уровне драйвера, которая преобразует SDR игры в HDR в реальном времени, используя генеративные возможности ИИ графических процессоров GeForce RTX и их тензорные ядра.

Судя по всему, это производная от RTX Video HDR enhancement, только работает она выводя игру без потерь. В настоящее время огромное количество игровых мониторов оснащено как минимум DisplayHDR 400 и способно отображать HDR-контент, что дает NVIDIA значительный рынок для RTX TrueHDR.

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Пока нет информации о том, когда NVIDIA планирует выпустить эту функцию, но это может быть лишь вопросом времени (недели, если не месяцы), учитывая, что драйверы NVIDIA уже способны работать с технологиями преобразования SDR в HDR.