В новой серии W3500 будет доступно до 60 ядер/120 потоков, а в серии W2500 - до 26 ядер/52 потоков.

Компания Intel готовится выпустить обновленные процессоры Xeon W3500 и W2500 серии HEDT "Sapphire Rapids Refresh". Эти процессоры будут иметь больше ядер по сравнению с исходными моделями W3400 и W2400.

В новой серии W3500 будет доступно до 60 ядер/120 потоков, а в серии W2500 - до 26 ядер/52 потоков. Кроме увеличения числа ядер, каждая модель получит небольшой прирост частоты для улучшения производительности.

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Чипы серии W3500 будут поддерживать 8-канальную память DDR5 и 128 линий PCIe Gen 5, в то время как чипы серии W2500 будут иметь 4-канальную память DDR5 и 64 линии PCIe Gen 5. В общем, обновление направлено на увеличение производительности процессоров в существующих ценовых категориях. Ожидается, что новые процессоры Xeon W3500 и W2500 серии HEDT будут представлены в ближайшее время.