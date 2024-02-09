Компания SK hynix представила свой план по активному использованию переработанных и возобновляемых материалов в производстве

Компания SK hynix представила свой план по активному использованию переработанных и возобновляемых материалов в производстве. Данная инициатива отмечается как первый случай, когда полупроводниковая компания представляет подобный план на средний и длительный срок.

Основная цель компании - достичь углеродной нейтральности путем создания экономики замкнутого цикла на основе переработки ресурсов. План SK hynix включает увеличение доли переработанных материалов в их продукции до 25% к 2025 году и более 30% к 2030 году.

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Кроме того, компания планирует заменить пластиковую упаковку на переработанный пластик. Для реализации плана SK hynix разработала систему целей, которая включает усиление процедур сертификации и оценки качества переработанных материалов, а также сотрудничество с внешними организациями, для проверки использования переработанных материалов. Компания также обещает оказывать поддержку своим поставщикам в процессе адаптации к новым требованиям.