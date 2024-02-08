Компания Phison Electronics выпустила специализированные SSD-накопители, предназначенные для систем видеозаписи и видеонаблюдения

Компания Phison Electronics выпустила специализированные SSD-накопители, предназначенные для систем видеозаписи и видеонаблюдения. Интеграторы видеозаписывающего оборудования и систем наблюдения все больше интересуются накопителями с постоянной производительностью и защитой от потери питания.

Phison представила две модели SSD-накопителей: S12DI среднего уровня и S17T экономичные решения. Они имеют стабильную производительность, защиту от потери питания и обеспечивают долговременную запись данных. Кроме того, они оснащены программным обеспечением Smart Rescue, которое помогает восстановить данные из накопителя в случае нештатной ситуации.

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Компания Phison заявляет, что будет продолжать разрабатывать SSD-решения, отвечающие потребностям рынка видеозаписи и видеонаблюдения, и будет поддерживать производителей оборудования в создании безопасных и надежных специализированных SSD-решений.