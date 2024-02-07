Открытый OneAPI от Team Blue был обновлен с помощью новейших технологий, причем не только для компонентов Intel Xe-LP, Xe-HPG и Xe-HPC

Недавно был выпущен релиз-кандидат Open Image Denoise 2.2, о чем узнал основатель и главный автор Phoronix Майкл Ларабель. На специальном сайте Intel на момент написания статьи не было обновлено никакой новой документации или журналов изменений, но на странице выпуска на GitHub можно найти всю важную информацию.

Открытый OneAPI от Team Blue был обновлен с помощью новейших технологий, причем не только для компонентов Intel Xe-LP, Xe-HPG и Xe-HPC - в статье на Phonorix говорится об обновленной поддержке конкурирующих платформ. Представленная версия 2.2 добавляет поддержку интегрированного графического решения Arc в Meteor Lake, а также "улучшает качество денуазинга и вносит другие улучшения".

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Улучшения для платформ, отличных от Intel, включают обновления для чипсетов Apple серии M, процессоров AArch64 и NVIDIA CUDA. OIDn 2.2-rc: "добавляет поддержку Metal-устройств для графических процессоров Apple Silicon в последних версиях macOS". OIDn уже поддерживал ARM64/AArch64 для процессоров Apple Silicon, а теперь Open Image Denoise расширил поддержку AArch64 для работы на Windows и Linux. В целом производительность Open Image Denoise на процессорах стала выше благодаря этому выпуску". В журнале изменений также отмечается общее улучшение производительности на разных процессорах и исправление, устраняющее ошибку: "при освобождении буфера после того, как выпустили устройство".