Alphacool подтвердила появление первых охлаждающих блоков, совместимых с новыми моделями RTX 4080 Super

Alphacool подтвердила появление первых охлаждающих блоков, совместимых с новыми моделями RTX 4080 Super. Благодаря особо филигранной структуре ребер поверхность охлаждения была увеличена, и был достигнут очень хороший поток воды. Струйная пластина с измененным притоком идеально распределяет воду по ребрам охлаждения. Это означает, что огромное тепло, выделяемое видеокартами нового поколения, отлично рассеивается кулером. Полноповерхностное хромирование медного основания не только обеспечивает надежную защиту от кислот, царапин и повреждений, но и позволяет добиться красивой однородности и потрясающего блеска.

Помимо технических усовершенствований, Eisblock получил новый облик: Дизайн Aurora остался визуально спокойным и простым, поскольку по всему кулеру проходит только одно уплотнительное кольцо. Дизайн ребер охлаждения и реактивной пластины также обеспечивает чистый вид. Благодаря хромированному покрытию подсветка с помощью RGB-светодиодов с цифровой адресацией равномерно распределяется по всему кулеру.