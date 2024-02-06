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ddr22
Компания QNAP представила новое сетевое хранилище TS-h3077AFU
Твердотельное сетевое хранилище TS-h3077AFU с 30 отсеками SATA 6 Гбит/с оснащено операционной системой на базе ZFS

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Компания QNAP выпустила новое твердотельное сетевое хранилище TS-h3077AFU с 30 отсеками SATA 6 Гбит/с. Оно оснащено операционной системой на базе ZFS, процессором AMD Ryzen Embedded 7000 Series и графикой AMD Radeon Graphics. Хранилище обеспечивает высокую производительность и возможность модернизации до 100 GbE, а также масштабируется до петабайтных хранилищ. 

Оно отвечает требованиям к производительности в процессах обработки видео4K/8K, центрах хранения и виртуализации. Операционная система QuTS hero на базе ZFS обеспечивает оптимизацию производительности и долговечность SSD с помощью функций, таких как дедупликация данных и QSAL. Хранилище также имеет емкость до 230 ТБ и возможность объединения с корпусами расширения для достижения еще большей емкости. 

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Компания AMD выразила радость по поводу сотрудничества с QNAP и внедрения их процессоров в хранилище. Это хранилище станет идеальным решением для организаций с долгосрочными проектами, требующими высокой производительности и надежности.

#qnap
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