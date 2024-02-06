Согласно утечкам, цены на модели H20 будут около $12 000 - $15 000

Компания NVIDIA разрабатывает графический процессор H20 AI специально для китайского рынка. Прошлогодний выпуск графического процессора H800 AI был запрещен к продаже в Китае из-за санкций со стороны правительства США. Поэтому NVIDIA представила новую линейку продуктов, включая GPU "Hopper", который будет выпущен на китайском рынке под названием "HGX H20".

Согласно утечкам, цены на модели H20 будут около $12 000 - $15 000, в то время как предложение Huawei - Ascend 910B, будет стоить около 120 000 юаней (~$16 900). В прошлом году NVIDIA доминировала на рынке графических процессоров искусственного интеллекта, однако появление конкурентов вызвало необходимость разработки альтернативных урезанных моделей.

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H20 имеет свои преимущества в скорости межсоединений, однако уступает Huawei 910B в производительности FP32. Массовое производство видеокарт H20 ожидается весной 2024 года.