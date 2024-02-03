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ddr22
PowerColor выпустила видеокарту Hellhound Radeon RX 7900 GRE OC
Новая видеокарта уже появилась на нескольких сайтах сравнения цен в Великобритании и континентальной Европе

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PowerColor представила новую видеокарту Hellhound Radeon RX 7900 GRE OC, которая возможно поступит в продажу в Европе. Эта модель основана на графическом процессоре Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ, который ранее был эксклюзивным для китайского рынка.

PowerColor Hellhound Radeon RX 7900 GRE OC позиционируется ниже флагманской модели Red Devil, но все равно обеспечивает высокую производительность и соответствующее охлаждение. Дизайн модели Hellhound позаимствован у моделей среднего уровня Hellhound RX 7800 XT и RX 7700 XT.

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Новая видеокарта уже появилась на нескольких сайтах сравнения цен в Великобритании и континентальной Европе, что указывает на возможный выпуск в ограниченном количестве стран и розничных каналов. На данный момент она доступна в магазине в Дании по цене €629,90.

Графический процессор Radeon RX 7900 GRE позиционируется между более дорогими вариантами Navi 31 и Navi 32 от AMD. Цены на модели Radeon RX 7900 GRE были снижены в Европе, возможно, в ответ на выпуск новой серии NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER.

Однако, несмотря на это, популярность Radeon RX 7900 GRE в Европе остается невысокой, поскольку только немногие магазины предлагают эту модель. Вместо этого, магазины больше сосредотачиваются на эталонной модели XFX или кастомном дизайне Pulse от Sapphire.

Спецификации PowerColor Hellhound Radeon RX 7900 GRE OC включают GPU, работающий на частотах 1500 МГц (с возможностью разгона до 2355 МГц), 5120 потоковых ядер и 16 ГБ памяти GDDR6 с частотой 18 ГГц.

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Видеокарта поддерживает интерфейс PCI-Express 4.0 x16 и имеет разъемы DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1. Она также поддерживает технологии AMD FreeSync и Adaptive Sync. Для питания требуется два 8-контактных разъема, а рекомендуемая мощность блока питания составляет 750 Вт. При длине карты 322 мм она занимает 2,5 слота в слотах PCI. Новинка оснащена малошумным кулером PowerColor Triple Fan, вентилятор которого не вращается при низкой температуре, и светодиодной подсветкой Amethyst LED.

#powercolor
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