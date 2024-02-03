Подобно тому, как диапазон IP-адресов 192.168.x.x выделяется для частных сетей (наряду с двумя другими диапазонами), мы можем получить аналогичный домен верхнего уровня

Некоммерческая организация, отвечающая за координацию и управление пространством имен и числовых пространств в Интернете - ICANN или Internet Corporation for Assigned Names and Number - предложила довольно серьезные изменения в том, как потребители и предприятия смогут в будущем получать доступ к сетевым устройствам в своих частных сетях.

ICANN предложила новый домен верхнего уровня для частного использования. Подобно тому, как диапазон IP-адресов 192.168.x.x выделяется для частных сетей (наряду с двумя другими диапазонами), мы можем получить аналогичный домен верхнего уровня. Предлагаемый домен будет .internal, хотя сегодня у нас уже есть .localhost и .local, но ни один из них не подходит для использования в частной сети.

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Поэтому домен .internal был предложен в пользу .private из-за опасений, что он будет звучать как нечто связанное с конфиденциальностью, как средство для подключения к устройствам в частной сети менее подкованных пользователей. Мы уже видели решения от нескольких производителей маршрутизаторов, которые используют различные доменные имена или поддомены для упрощения подключения к маршрутизаторам.

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Однако цель заключается в том, чтобы избежать столкновений с доменами верхнего уровня в Интернете, и домен.internal, как утверждается, решает эту проблему. Правда, неясно, как это будет реализовано, но ICANN собирается выпустить подробную информацию в ближайшем будущем. Несмотря на то, что это, возможно, не идеальное решение, можно надеяться, что оно позволит людям помнить, как они назвали свои устройства, когда им нужно получить к ним доступ, а не пытаться запомнить правильный IP-адрес.