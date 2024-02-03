Эти системы предлагают повышенную производительность и разнообразные опции, в том числе больше памяти и SSD

Компания MAINGEAR представила новую серию игровых ПК MG-1 с предварительно сконфигурированными моделями, оснащенными новейшими графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER.

Эти системы предлагают повышенную производительность и разнообразные опции, в том числе больше оперативной памяти и SSD, а также полную совместимость с операционной системой Windows 11 Pro.

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Была представлена новая конфигурация под названием Ruby, оснащенная процессорами AMD Ryzen и графическими процессорами RTX 4070 SUPER. Компания также выпустит усиленные системы с повышенным объемом памяти и SSD под названиями Gold Boost, Platinum Boost, Ruby Boost, Diamond Boost, Legendary Boost и Ultimate Boost.

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Все ПК MAINGEAR тщательно подбираются и тестируются для обеспечения максимальной совместимости и надежности. Компания предлагает гарантию один год, а также техническую поддержку на протяжении всей жизни продукта.