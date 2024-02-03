Игра будет выпущена на ПК и консолях в 2024 году

Компания Square Enix представила игру "Visions of Mana", которая будет выпущена на ПК и консолях в 2024 году. На презентации Microsoft Xbox Developer_Direct было уделено внимание этой игре, и некоторые предположили, что она появится в подписке Xbox Game Pass. Однако представитель Microsoft заявил, что информация об этом была ошибкой, и игру не планируют добавлять в Game Pass на данный момент.

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Заметно, что обычно Square Enix тесно сотрудничает с Sony PlayStation, выпуская эксклюзивы. Возможно, в будущем это изменится, и игры Square Enix станут доступны и на платформах Xbox.

В мире игрового сообщества надеются, что такие игры, как "Final Fantasy", станут доступны на Xbox в будущем.

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"Visions of Mana" предлагает новый мир Маны и ожидается, что игра будет выпущена летом 2024 года на консолях PS5, PS4, Xbox Series X|S, Windows PC и Steam.