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ddr22
Компания DFI представила встраиваемый системный модуль MTH968 с процессором Intel Meteor Lake
Плата MTH968 поддерживает стандарты модулей COM Express Type 6 и снабжена интегрированным NPU

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Компания DFI представила встраиваемый системный модуль MTH968, оснащенный новым процессором Intel Core Ultra и интегрированным NPU. Этот продукт представляет первую официальную интеграцию искусственного интеллекта в промышленные ПК (IPC). 

Согласно отчету STL Partners, рынок граничных вычислений с использованием ИИ будет лишь расти, и DFI нацелилась на его развитие с помощью этого нового модуля. Плата MTH968 поддерживает стандарты модулей COM Express Type 6 и оснащена процессором Intel Meteor Lake, который включает CPU, GPU и NPU на одном кристалле. 

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Процессор обладает высокой энергоэффективностью и работает с приложениями искусственного интеллекта. Модуль также оснащен DDR5 и NVMe SSD для оптимизации производительности и хранения данных.

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MTH968 может использоваться в различных областях AIoT, таких как промышленная автоматизация, интеллектуальный транспорт и интеллектуальное сельское хозяйство.

#mth968
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