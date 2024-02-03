NVIDIA борется с нехваткой чипов искусственного интеллекта, вызванной недостатком производственных мощностей у партнера TSMC

NVIDIA борется с нехваткой чипов искусственного интеллекта, вызванной недостатком производственных мощностей у партнера TSMC. В связи с этим, NVIDIA обратилась к Intel за помощью по упаковке ИИ-чипов. Intel начнет поставлять продукцию NVIDIA в объеме около 5 000 единиц в месяц, что увеличит общие производственные мощности NVIDIA на 10%.

Однако TSMC останется основным партнером NVIDIA, обеспечивая около 90% ее потребностей в передовой упаковке. TSMC также увеличивает свои производственные мощности. Нехватка чипов ослабевает быстрее, чем ожидалось, и это положительно повлияет на поставщиков AI-серверов, таких как Quanta, Inventec и GIGABYTE. Компания Quanta сообщила, что спрос на серверы искусственного интеллекта высок, а основным ограничением является предложение чипов.

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В целом, расширение производственных мощностей TSMC и Intel в области передовой упаковки и улучшение поставок указывают на то, что нехватка чипов для искусственного интеллекта может уменьшиться, что позволит поставщикам облачных услуг развертывать рабочие нагрузки ИИ быстрее.