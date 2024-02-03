Контроллеры позволяют достичь высокой скорости чтения и записи данных, улучшают стабильность и срок службы накопителей

Компания Phison Electronics представила полный спектр контроллеров Universal Flash Storage (UFS), которые обеспечивают высокую производительность мобильных устройств хранения данных. В связи с требованиями смартфонов к более высокой производительности, устройства хранения данных на многих моделях перешли с использования eMMC на UFS 2.2.

UFS 2.2 увеличивает скорость чтения в три раза по сравнению с eMMC и потребляет меньше энергии. В ответ на растущий спрос на высокоскоростные мобильные системы хранения данных, Phison представила экономичный контроллер UFS 2.2 PS8327, обладающий высокой производительностью и низкой стоимостью. Компания также предлагает другие контроллеры UFS, такие как UFS 3.1 PS8325, предназначенный для смартфонов высокого класса, UFS 3.1 PS8329, предназначенный для смартфонов среднего класса, и UFS 4.0 PS8361, предназначенный для флагманских смартфонов.

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Контроллеры позволяют достичь высокой скорости чтения и записи данных, улучшают стабильность и срок службы накопителей и обеспечивают надежность и мощные возможности коррекции ошибок. Ожидается, что мобильные устройства с использованием контроллеров UFS от Phison будут конкурентоспособными на рынке.