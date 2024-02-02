По мнению Microsoft, WordPad является устаревшей программой, которую нет смысла больше поддерживать

Microsoft включила WordPad в список приложений, потерявших актуальность в Windows 11. Недавно выпущенная в предварительной версии Windows 11 сборка 26040 подтверждает, что WordPad больше не будет устанавливаться по умолчанию и, к сожалению, будет удален в следующих обновлениях ОС. Сопроводительные заметки также подтверждают, что, по мнению Microsoft, WordPad является устаревшей программой, которую нет смысла больше поддерживать. Пользователи, обеспокоенные этим решением, могут надеяться, что протесты и обращения приведут к сохранению приложения, как это уже было сделано ранее в отношении MS Paint. При этом, большинство пользователей не будут сильно скучать по Cortana, так как её удаление уже произошло в предыдущей версии Windows 11.

WordPad - старейший текстовый редактор, впервые появившийся в Windows 95, до этого называвшийся Write. Вероятно, таким способом Microsoft хочет заставить людей покупать платный Word, лишив пользователей бесплатной альтернативы.