Выпущенная в октябре 2021 года, Radeon RX 6750 GRE доступна в двух конфигурациях: 10 ГБ по цене 2219 юаней (~$312) и 12 ГБ по цене 2379 юаней (~$335)

Компания AMD сталкивается с проблемами поставок видеокарт Radeon RX 6750 GRE в Китай. Эта модель на базе эксклюзивного графического процессора AMD Radeon RX 6750 GRE пользуется большой популярностью в регионе.

Выпущенная в октябре 2021 года, Radeon RX 6750 GRE доступна в двух конфигурациях: 10 ГБ по цене 2219 юаней (~$312 ) и 12 ГБ по цене 2379 юаней (~$335). Несмотря на устаревшую технологию, карта стала популярным выбором в основных и бюджетных игровых кругах. Китайские новостные издания сообщают, что 12-гигабайтная версия карты продается по цене 2239 юаней (~$315) и пользуется спросом из-за соотношения "цена/производительность".

реклама

Чтобы не допустить дисбаланса в поставках, AMD осуществляет строгий контроль цен и оповестила партнеров о необходимости корректировки цен. Однако для стабилизации цен потребуется время. На конец января по указанной цене карты все еще были доступны в магазинах.