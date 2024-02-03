Клавиатура также предлагает различные варианты накладок, переключателей, пластин и кабелей

Компания Drop расширяет свою серию настраиваемых клавиатур новой моделью - CSTM65. Эта механическая клавиатура является компактным решением для персонализации. CSTM65 предлагает большие возможности для настройки и персонализации, подобно предыдущей модели CSTM80.

Одной из особенностей CSTM65 является сменный магнитный корпус, доступный в поликарбонате или алюминии, который позволяет пользователям легко изменять внешний вид клавиатуры.

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Клавиатура также предлагает различные варианты накладок, переключателей, пластин и кабелей, что позволяет создать уникальный дизайн, отражающий личный стиль пользователя. CSTM65 обладает прекрасными техническими характеристиками, включая динамическую светодиодную подсветку и переключатели Gateron Brown Pro 3.0 или Gateron Yellow KS3. Клавиатура уже доступна для предварительного заказа на сайте Drop, как в готовом виде, так и в полностью собранной конфигурации. Цены на различные компоненты варьируются от $25 до $59, а полностью собранная клавиатура стоит $79.