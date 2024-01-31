Он оснащен веб-камерой с функцией автофрейминга, микрофоном с шумоподавлением и подсветкой Busylight

Philips представила модель монитора 49B2U6900CH с новыми функциями, которые повышают эффективность сотрудничества и помогают работать в команде. Монитор имеет 48,8-дюймовый экран с разрешением 5120 x 1440 DQHD.

Он оснащен веб-камерой с функцией автофрейминга, микрофоном с шумоподавлением и подсветкой Busylight, что делает работу с коллегами по всему миру более удобной. Монитор также имеет функцию Smart KVM, позволяющую легко переключаться между источниками. Есть кабель USB-C для зарядки внешних устройств.

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Монитор также оснащен крючком для наушников и изогнутой рамкой. Он сертифицирован по стандарту DisplayHDR 400 и имеет режим Low Blue Mode с функцией Flicker-Free. Монитор Philips 49B2U6900CH будет доступен для покупки в январе по цене 1249 евро.