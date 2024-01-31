Создатели игры выразили восторг от такого успеха и благодарят всех игроков за поддержку

Игра Enshrouded за несколько дней после выпуска привлекла более миллиона игроков. Создатели игры выразили восторг от такого успеха и благодарят всех игроков за поддержку. Они сообщают, что это только начало, и с нетерпением ждут продолжения разработки игры.

Команда разработчиков сейчас работает над следующим обновлением игры и благодарит всех, кто прислал предложения, отзывы и сообщил о проблемах, с которыми они столкнулись. Создатели обещают сделать Enshrouded лучшей игрой, с вашей поддержкой. Вместе с этим сообщением приводятся несколько изображений из игры, показывающие ее красивый мир.

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Enshrouded — это кооперативная ролевая игра на выживание, где игроки в роли Пламеннорожденного должны пробудиться, преодолеть ужасный разлагающий туман и вернуть красоту королевства Эмбервейл. Игра предлагает огромный мир с захватывающими локациями, опасными боссами и возможностью строить величественные залы. Заявляется, что игра поддерживает до 16 игроков.