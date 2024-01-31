Intel, как сообщается, выбирает 2-нанометровый техпроцесс TSMC для процессоров поколения "Nova Lake"

Intel выбирает техпроцесс TSMC с нанометровым размером 2 для процессоров поколения "Nova Lake". Несколько высокопоставленных клиентов также рассматривают возможность использования этого техпроцесса, включая Apple. Intel также записана в список резервистов TSMC на 2 нм техпроцесс, который ожидается начало производства в 2025 году.

Ожидается, что семейство CPU "Nova Lake" от Intel будет использовать этот техпроцесс. В последних дорожных картах Intel не указаны технологии после 2025 года, что подтверждает предположение о выпуске "Nova Lake" в 2026 году.

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Отраслевые информаторы также утверждают, что некоторые процессоры "Lunar Lake" от Intel основаны на тайваньском техпроцессе N3B. В то время как Intel продвигает свои собственные литейные процессы, они все еще зависят от TSMC для поставки различных частей кремния.