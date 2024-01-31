Команда разработчиков стремится достичь баланса между сохранением элементов оригинальной игры и созданием новой, расширенной сюжетной линии

Разработчики Final Fantasy VII Rebirth обсуждают редизайн Сефирота и Аэрит, ключевых персонажей игры. В оригинальной версии Сефирот был практически отсутствующим в сюжете после выхода из Мидгара, но в ремейке его роль будет значительно расширена.

Его персонаж станет глубже и более харизматичным, что должно привлечь больше внимания фанатов. Аэрит, другой важный персонаж, также будет иметь изменения в своей истории, и разработчики обещают большие эмоциональные моменты для игроков.

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Команда разработчиков стремится достичь баланса между сохранением элементов оригинальной игры и созданием новой, расширенной сюжетной линии. Они добавляют новые элементы, чтобы "встряхнуть" сюжет и заполучить внимание фанатов. В целом, ожидается, что ремейк Final Fantasy VII Rebirth будет подарком для фанатов оригинальной игры и принесет много эмоций.