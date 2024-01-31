В отношении прогресса автомобилей, разрабатываются изменения, позволяющие игрокам экипировать детали независимо от уровня автомобиля

В обновлении для игры Forza Motorsport решены проблемы с процессором на ПК. Команда разработчиков работает над несколькими областями, включая прогресс автомобилей, правила гонок и искусственный интеллект водителей.

В отношении прогресса автомобилей, разрабатываются изменения, позволяющие игрокам экипировать детали независимо от уровня автомобиля. В правилах гонок Forza предусмотрена возможность отмечать игровые инциденты для рассмотрения и улучшения системы принятия решений. Исправления касаются также искусственного интеллекта гонщиков, чтобы избежать непреодолимого преимущества первых нескольких соперников ИИ. Авторы также работают над улучшениями других областей игры, включая возможность "Пропустить практику" в режиме "Карьера" и улучшения в редакторе ливреи. Обновление 5, запланированное в феврале, также включает исправления на ПК, улучшающие стабильность и оптимизацию использования CPU и GPU. В обновлении предусмотрены также исправления, касающиеся навигации мышью, полноэкранного режима и других технических проблем.