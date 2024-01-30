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ddr22
Компания Backbone представила контроллер ограниченной серии "DEATH STRANDING"
Контроллер будет доступен для прямых заказов на сайте playbackbone.com по цене $124,99

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Компания Backbone представила контроллер ограниченной серии "DEATH STRANDING" в сотрудничестве с легендарной компанией Kojima Productions. Контроллер имеет индивидуальный дизайн продукта и упаковки, разработанный совместно с Хидео Кодзимой, создателем DEATH STRANDING. Контроллер поддерживает игру DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT для iOS, которая также включена в комплект. Контроллер совместим с iPhone 15 и устройствами Android с разъемом USB-C и превращает их в игровую консоль.

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Кодзима известен своим инновационным подходом к созданию игр, и это сотрудничество с Backbone подтверждает его видение объединения консольных и мобильных игр. Все контроллеры включают магнитные адаптеры для удобного крепления телефона и поддерживают большой ассортимент чехлов. Они также имеют улучшенную форму D-pad для более точного управления в играх.

Контроллер будет доступен для прямых заказов на сайте playbackbone.com по цене $124,99, начиная с 30 января 2024 года. Код для бесплатной игры DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT будет доставлен через приложение Backbone, однако он будет доступен только в App Store для устройств iOS, iPadOS и macOS. 

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT теперь доступен для игры на iPhone 15 Pro, благодаря передовым возможностям этой модели. Игра ранее была эксклюзивом для консолей, но теперь пользователи iPhone 15 Pro могут играть в нее где угодно.

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Чтобы быть в курсе последних новостей и обновлений, пользователи могут следить за обновлениями на официальном блоге Backbone. Контроллер Backbone One - DEATH STRANDING Limited Edition предлагает новые возможности игр и объединяет консольные и мобильные игровые платформы.

#backbone
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