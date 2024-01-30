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ddr22
Sega выпустила игру под названием "Как дракон: Бесконечное богатство"
Игра Like a Dragon: Бесконечное богатство уже доступна и считается одной из самых ожидаемых игр 2024 года

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Sega готовится выпустить игру под названием "Как дракон: Бесконечное богатство". В этой игре игроки смогут испытать эпическую эмоциональную драму двух героев - Ичибан Касуги и Кадзума Кирю.

Их судьбы связаны вместе, и игроки будут сражаться с использованием боевых действий в ролевых битвах. Оружием станет само поле боя, и игроки смогут приспособиться к ситуации, разрабатывая стратегии и применяя нестандартные приемы.

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Игроки также отправятся в приключение, пересекая Тихий океан, и исследуют Японию и Гавайи. Они будут сталкиваться с незабываемыми моментами и различными квестами. Игра Like a Dragon: Бесконечное богатство уже доступна и считается одной из самых ожидаемых игр 2024 года.

#sega
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