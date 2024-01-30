Xbox и Европейское космическое агентство объединились, чтобы провести конкурс на лучший дизайн космического костюма для игры Starfield

Xbox и Европейское космическое агентство (ESA) объединились, чтобы провести конкурс на лучший дизайн космического костюма для игры Starfield. Starfield - это новая вселенная от Bethesda Game Studios, создателей таких хитов как Skyrim и Fallout 4. Ожидаемый игроками по всему миру, Starfield предлагает захватывающие приключения в космосе. Однако перед тем как отправиться в этот фантастический мир, игрокам нужно представить себе свой собственный космический скафандр. Именно поэтому Xbox и ESA предоставляют фанатам Starfield шанс выиграть скафандр своей мечты в реальной жизни.

реклама

Конкурс предлагает фанатам Starfield предоставить дизайн костюма в креативной форме и описать свое вдохновение. Участники могут использовать предоставленные шаблоны или воплотить свое воображение в любом формате. Организаторы конкурса - Xbox, Bethesda и ESA - хотят узнать, какой костюм вы бы носили в космосе и каким образом ваш дизайн отразил бы вашу индивидуальность и взгляд на космические путешествия.

После представления скафандров на веб-странице кампании, самый креативный дизайн будет выбран как победитель. Победитель получит полную копию своего дизайна, а также нашивку ESA. Конкурс открыт до 24 февраля 2024 года и доступен игрокам со всего мира. После объявления победителя скафандр будет изготовлен и станет реальностью.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Этот конкурс позволяет фанатам Starfield выразить свою индивидуальность и самовыражение. Каждый игрок имеет свою уникальную историю, и то, что он носит во время путешествия в мирах игры, должно быть уникальным. Так что не теряйте времени и отправляйте свой собственный дизайн космического костюма. В ожидании результатов конкурса, вы также можете скачать и исследовать миры Starfield с помощью Xbox Game Pass. Starfield - это новое поколение ролевых игр, созданных Bethesda Game Studios, с неограниченной свободой выбора и эпическим путешествием, чтобы раскрыть величайшую тайну человечества.