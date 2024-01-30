RAXX S1G также оснащена передовым жидкостным охлаждением

Компания BOXX Technologies представила новую монтируемую в стойку рабочую станцию RAXX S1G, оснащенную процессорами Intel Core 14-го поколения. Эта рабочая станция предназначена для удаленных и локальных создателей и обладает мощностью и производительностью настольной рабочей станции в форм-факторе 1U. RAXX S1G оснащена двумя графическими процессорами NVIDIA RTX и предоставляет возможность использовать производительность процессоров Intel Core 14-го поколения для создания и рендеринга на месте или удаленно, с самыми требовательными приложениями 3D-моделирования, CAD и motion media.

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Процессоры Intel Core i7 и i9 14-го поколения обладают гибридной архитектурой Intel x86 и платформенными технологиями, которые повышают эффективность аппаратного и программного обеспечения. Они обеспечивают поддержку профессиональных программных приложений во многих отраслях и имеют несколько ядер, технологию Intel Turbo Boost Max 3.0, 20 общих линий PCIe процессора и до 36 МБ Intel Smart Cache.

RAXX S1G также оснащена передовым жидкостным охлаждением, 192 ГБ системной памяти и до двух графических процессоров NVIDIA RTX 5000 Ada Generation. Она также поддерживает диски NVMe M.2, блоки питания с резервированием A+B и операционные системы Windows 10, 11 и Linux. Удаленное управление системой с помощью IPMI и 2 x 10Gb Ethernet делают эту рабочую станцию идеальной для реализации возможностей удаленного рабочего места для таких профессиональных приложений, как SOLIDWORKS, Autodesk Revit, AutoCAD, 3ds Max, Maya и др.

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Генеральный директор BOXX Уэс Брейфогл отмечает, что RAXX S1G обладает максимальной производительностью и гибкостью, необходимыми для развития малых предприятий и поддержания конкурентоспособности корпоративных организаций. Он подчеркивает, что эта рабочая станция предоставляет возможность удаленной работы, расширяя возможности найма сотрудников. RAXX S1G является масштабируемым решением, разработанным для удовлетворения потребностей инженеров, дизайнеров, архитекторов, художников VFX и аниматоров.