IronWolf Pro имеет систему управления Seagate IronWolf Health Management для защиты данных

Компания Seagate представила новый жесткий диск IronWolf Pro емкостью 24 ТБ, который предназначен для сетей хранения данных NAS для малого и среднего бизнеса.

Эти диски способны масштабироваться до потребностей растущего бизнеса, обеспечивая стабильную скорость передачи данных, пользовательскую нагрузку и надежность. Они оснащены технологией AgileArray для лучшей производительности в многопролетных системах и встроенным датчиком вращательной вибрации (RV) в сочетании с двухплоскостным балансиром, который эффективно снижает вибрацию.

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Диск также включает систему управления Seagate IronWolf Health Management для защиты данных и предоставляет пятилетнюю ограниченную гарантию и три года службы восстановления данных. Накопители HDD Seagate IronWolf Pro доступны в версиях от 2 ТБ до 24 ТБ. Благодаря устойчивой скорости передачи данных 285 МБ/с, нагрузке пользователя до 550 ТБ/год и среднему времени наработки на отказ (MTBF) 2,5 млн часов накопители Seagate IronWolf Pro созданы для обеспечения бесперебойной работы в режиме 24×7. Цена IronWolf Pro 24 TB составляет $649.