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Компания Seagate представила новый жесткий диск IronWolf Pro емкостью 24 ТБ, который предназначен для сетей хранения данных NAS для малого и среднего бизнеса.
Эти диски способны масштабироваться до потребностей растущего бизнеса, обеспечивая стабильную скорость передачи данных, пользовательскую нагрузку и надежность. Они оснащены технологией AgileArray для лучшей производительности в многопролетных системах и встроенным датчиком вращательной вибрации (RV) в сочетании с двухплоскостным балансиром, который эффективно снижает вибрацию.
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Диск также включает систему управления Seagate IronWolf Health Management для защиты данных и предоставляет пятилетнюю ограниченную гарантию и три года службы восстановления данных. Накопители HDD Seagate IronWolf Pro доступны в версиях от 2 ТБ до 24 ТБ. Благодаря устойчивой скорости передачи данных 285 МБ/с, нагрузке пользователя до 550 ТБ/год и среднему времени наработки на отказ (MTBF) 2,5 млн часов накопители Seagate IronWolf Pro созданы для обеспечения бесперебойной работы в режиме 24×7. Цена IronWolf Pro 24 TB составляет $649.