Intel также представила изменения в организационной структуре бизнеса, направленные на интеграцию вычислительных систем и графики

Корпорация Intel объявила финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2023 год. Выручка компании была выше ожиданий, а генеральный директор Intel Пэт Гелсингер, отметил успешный год, в котором компания добилась прогресса в преобразовании, развитии продуктов и увеличении спроса на их продукцию. Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер, сообщил о планах снижения затрат и повышения эффективности, а также о фокусе на развитии литейного бизнеса и искусственного интеллекта.

Intel также представила изменения в организационной структуре бизнеса, направленные на интеграцию вычислительных систем и графики, а также центров обработки данных и искусственного интеллекта. Компания продолжает стремиться вернуть лидерство в области производительности и энергопотребления транзисторов к 2025 году.

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Intel также представила новые процессоры Intel Xeon 5-го поколения и Intel Core Ultra, которые предлагают увеличение мощности вычислений и поддержку искусственного интеллекта. В сфере сетевых решений Intel увеличивает число пользователей OpenVINO и работает с партнерами над реализацией Open RAN и других открытых решений.