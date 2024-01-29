Пока неясно, будет ли AMD выпускать новые чипсеты для материнских плат Socket AM5

AMD планирует выпустить настольные процессоры Ryzen 9000 серии "Granite Ridge" в мае-июне 2024 года. Ожидается, что новые процессоры будут базироваться на микроархитектуре "Zen 5" и будут совместимы с существующими материнскими платами с чипсетами AMD 600-й серии.

Пока до конца неясно, будет ли AMD выпускать новые чипсеты для этих материнских плат. Однако, большинство материнских плат Socket AM5 поддерживают обновления BIOS, поэтому они должны поддерживать новые процессоры даже из ранних партий. Процессоры Ryzen "Granite Ridge" получили нумерацию 9000, в то время как недавно анонсированные APU Socket AM5 на основе монолитного кремния "Hawk Point" получили нумерацию 8000.

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"Granite Ridge" будет использовать чиплетную компоновку, аналогичную Ryzen 7000 серии "Raphael". Ожидается, что новые процессоры будут поддерживать частоту оперативной памяти DDR5 до 6400 МГц, а не DDR5-5200, и улучшенные возможности разгона памяти.