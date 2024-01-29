Исследовательская организация OpenAI согласно сообщениям, ведет переговоры с тайваньской компанией TSMC о создании своего собственного чипа для обработки искусственного интеллекта

Исследовательская организация OpenAI согласно сообщениям, ведет переговоры с тайваньской компанией TSMC о создании своего собственного чипа для обработки искусственного интеллекта. Генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, выразил недовольство эффективностью графических процессоров NVIDIA H100 и A100, используемых в их дата-центрах, и выразил желание уменьшить зависимость от готовых ускорителей ИИ, разрабатывая собственные процессоры.

Кроме того, Альтман также высказал стремление найти альтернативные источники энергии, особенно в ядерном синтезе. Financial Times также сообщает, что OpenAI ведет переговоры с бизнесменом-миллиардером шейхом Тахнуном бин Заидом аль-Нахайяном о поиске инвестиционных партнеров на Ближнем Востоке.

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В то же время, Bloomberg сообщил о предполагаемом проекте OpenAI по созданию предприятия по производству чипов для искусственного интеллекта с использованием специальных производственных мощностей. В настоящее время все еще изучаются различные варианты, и проект находится на ранней стадии разработки.