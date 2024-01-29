Решения Quividi легко интегрируются не только с устройствами NUC

Компании ASUS и ASUS IoT заключили стратегическое партнерство с Quividi, пионером в области разработки решений для измерения аудитории на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Это партнерство позволит интегрировать решения Quividi для измерения аудитории в устройства NUC и Tinker Board на базе ASUS IoT для цифровых объявлений. ASUS, которая недавно получила лицензию на линейку NUC от Intel, становится ключевым игроком в производстве устройств малого форм-фактора, применяемых в индустрии цифровых объявлений и розничной торговли.

Решения Quividi легко интегрируются не только с устройствами NUC, но и с Tinker Board, предоставляя новые возможности для торговых автоматов и розничного мерчендайзинга. Партнерство между ASUS и Quividi предоставляет клиентам современные решения для развертывания эффективных сетей экранов, обеспечивающих вовлечение и доход.

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Обе компании выразили уверенность в том, что совместимость их решений позволит использовать данные об аудитории в режиме реального времени на различных платформах и способствует росту бизнеса в индустрии цифровых объявлений и розничной торговли.