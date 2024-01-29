Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER были замечены в базе данных Geekbench Browser

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER были замечены в базе данных Geekbench Browser. Результаты тестов показали, что карта показала свои свойства в трех графических API - Vulkan, CUDA и OpenCL. Однако стоит отметить, что эти результаты могут быть неточными.

Например, результат теста Vulkan составил 100378 баллов, но обычная версия GeForce RTX 4080 может достичь почти вдвое большего результата в Geekbench 6. В других тестах, карту оценили в 309554 балла в Geekbench 5 CUDA и 264806 баллов в OpenCL.

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Интересно, что другой участник смог набрать 210551 балл в тесте Geekbench 6.2.2 Vulkan, используя систему ASUS (PRIME Z790-A WIFI + Intel Core i9-13900KF). Однако стоит отметить, что все результаты получены при условии строгой конфиденциальности, и рецензенты все еще работают с образцами карт.