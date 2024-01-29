Компания MAINGEAR представила новую ограниченную серию игровых ПК под названием MAINGEAR ZERO

Компания MAINGEAR представила новую ограниченную серию игровых ПК под названием MAINGEAR ZERO. Эта серия предлагает революционный дизайн и производительность, основанную на запатентованной системе кабельменеджмента спецификации MG-RC, и создает элегантный внешний вид.

MAINGEAR ZERO оснащен материнской платой MSI B760M Project Zero и помещен в корпус MSI MAG Pano M1000 PZ White. Главной особенностью этой серии являются разъёмы на обратной стороне для скрытой прокладки кабелей, что придает системе не только высокую производительность, но и уникальный внешний вид.

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Продажи MAINGEAR ZERO начнутся 24 января 2024 года, однако количество будет ограничено всего 50 штук. Каждый игровой ПК MAINGEAR собирается вручную и проходит тщательное тестирование, чтобы гарантировать максимальную совместимость, надежность и производительность. Каждый ПК поставляется с гарантией на один год и пожизненной технической поддержкой MAINGEAR.