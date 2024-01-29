Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Игра Enshrouded теперь доступна в раннем доступе на ПК
Разработчики благодарят сообщество за их энтузиазм и обещают учесть мнение игроков, чтобы сделать Enshrouded лучшей игрой, какой она может быть

реклама

Игра Enshrouded теперь доступна в раннем доступе на ПК. Королевство Эмбервейл захвачено Саваном и ожидает героя, чтобы его спасти. Игроки могут строить крепости и дома, отправляться на поиски приключений и исследовать мир, полностью использовать его и сделать своим.

Разработчики благодарят сообщество за их энтузиазм и обещают учесть мнение игроков, чтобы сделать Enshrouded лучшей игрой, какой она может быть. С момента выхода демоверсии игры, разработчики работают над добавлением контента, полировкой игры и исправлением проблем.

реклама

Они также обращаются к сообществу с просьбой сообщать о возникающих проблемах и замечаниях. Enshrouded уже предлагает много часов удовольствия, и разработчики надеются, что игроки останутся с ними и помогут сделать игру возвращением Эмбервейла, о котором будут вспоминать долгие годы.

#enshrouded
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В GeForce Now уже более 1800 игр + еще 20 игр добавится в этом месяце
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
2
На российский электромобиль «Атом» оформлено уже 105 000 предзаказов
17
Большая часть регионов России получит 5G покрытие в этом году
23
На Урале завершилось строительство ЖД инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»
2
Крупнейшая в мире солнечная аккумуляторная система заработала на полную мощность
2
В TikTok появятся 30-минутные ролики, что усилит его конкуренцию с YouTube
+
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
1
На сайте BAE Systems появились кадры испытаний AMPV C-UAS
+
Автор средневековой стратегии Manor Lords удивлён её успехом
+
Во время полёта разведывательный вертолёт Nasa Ingenuity потерял на сутки связь с марсоходом
+
CDPR проинформировала про «альтернативную» концовку Cyberpunk: Edgerunners
+
Военкоры показали «кладбище танков» ВСУ в Запорожской области и выгоревший дотла Challenger 2
+
GTA 5 по-прежнему пользуется огромным успехом в Австралии и Новой Зеландии
+
Microsoft увольняет тысячи сотрудников Activision Blizzard и Xbox и удаляет проекты
1
США планируют разместить ядерное оружие на территории Великобритании
+
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 551.23 WHQL
1
Астероид размером с самолет приближается к Земле и окажется ближе Луны в 20:30 МСК
4
Шойгу подвёл итоги 2023 года по наращиванию военного производства и поставил новые задачи ОПК
2
Энтузиаст показал самую большую в мире RTX 3080 с пассивным охлаждением
6
В России запустили крупнейший в Восточной Европе завод пластин из монокристаллического кремния
1

Популярные статьи

Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
175
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
1
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
29
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
32
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
1
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
4
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
7
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
13
Ученые нашли доказательство существования темной материи
7
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
+

Сейчас обсуждают

Борис Дайтер
02:16
А 60% не боевых потерь Т34 -это фигня, ибо в играх он не ломается, не трескается, не клинит движок, не разваливается древняя (1922 Кристи) трансмиссия и т.д.
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
Александар Бугаев
02:03
Вот нафиг мощный APU ставить с хорошей видео картой, лучше бы эти APU в буки без видео карты ставили.
ASUS представила ноутбук Tianxuan 5 Pro, в котором установлен процессор APU AMD Ryzen 9 7940HX
DeLaKoren
02:03
99% людей не знают что такое плазма и называют так все жк телевизоры, и быкуют когда начинаешь им что то объяснять))
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
Luck-AD
02:01
На Radeon картинка лучше чем на GeForce :D
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
Алексей Соснов
01:44
Еще через год бы написали про то, что игра стала доступна.
Игра Enshrouded теперь доступна в раннем доступе на ПК
Terex VS
01:15
хорошая штучка для инженера, на демо-стенд. только GEEKOM Мини-IT12 Intel Core i7 взял бы
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
МастерКД
01:08
Все хорошо, но почему в Калининградской области , с очень сложной логистикой и отсутствием потребителей этих батарей??
В России запустили крупнейший в Восточной Европе завод пластин из монокристаллического кремния
Kutuz
01:05
А что ты хочешь от человека, который в своей жизни ничего кроме армии и деревенских пьянок не видел?
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Давид Алиев
00:58
вывод:берет RX 580
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Terex VS
00:46
а куры где!?
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем