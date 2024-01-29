Разработчики благодарят сообщество за их энтузиазм и обещают учесть мнение игроков, чтобы сделать Enshrouded лучшей игрой, какой она может быть

Игра Enshrouded теперь доступна в раннем доступе на ПК. Королевство Эмбервейл захвачено Саваном и ожидает героя, чтобы его спасти. Игроки могут строить крепости и дома, отправляться на поиски приключений и исследовать мир, полностью использовать его и сделать своим.

Разработчики благодарят сообщество за их энтузиазм и обещают учесть мнение игроков, чтобы сделать Enshrouded лучшей игрой, какой она может быть. С момента выхода демоверсии игры, разработчики работают над добавлением контента, полировкой игры и исправлением проблем.

реклама

Они также обращаются к сообществу с просьбой сообщать о возникающих проблемах и замечаниях. Enshrouded уже предлагает много часов удовольствия, и разработчики надеются, что игроки останутся с ними и помогут сделать игру возвращением Эмбервейла, о котором будут вспоминать долгие годы.