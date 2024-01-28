Компания Colorful представила ограниченные серии видеокарт GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060

Компания Colorful представила ограниченные серии видеокарт GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 в честь китайского Нового года. Все карты из серии iGame Loong Edition были разогнаны на заводе.

Модели этих карт имеют уникальный дизайн с изображением древесного дракона, соответствующего зодиакальному животному 2024 года. Дизайн карт распространяется на кожухи, задние панели и упаковку. Компания Colorful уже ранее выпускала видеокарты с необычным дизайном, она регулярно обновляет свое стандартное решение охлаждения.

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Цены на видеокарты iGame Loong Edition составляют 3799 юаней (~$536) за модель GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, 3449 юаней (~$487) за GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ и 2699 юаней (~$381) за GeForce RTX 4060 8 ГБ. Продажи данных карт ограничены только Китаем, и необходимы дополнительные меры для их приобретения покупателями за пределами Китая.