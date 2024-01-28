Карточки также оснащены высокоскоростной памятью GDDR6 объемом 16 ГБ и обладают рядом эксклюзивных функций ASRock

Компания ASRock выпустила новые видеокарты Radeon RX 7600 XT Steel Legend и Challenger, основанные на графических процессорах AMD Radeon RX 7600 XT. Эти видеокарты используют передовую архитектуру AMD RDNA 3 и предлагают функции, такие как AMD Radiance Display Engine, полное кодирование AV1 и другие возможности для игр, потокового вещания и создания контента.

Карточки также оснащены высокоскоростной памятью GDDR6 объемом 16 ГБ и обладают рядом эксклюзивных функций ASRock, включая осевой вентилятор, технологию Heatpipe, металлическую заднюю панель и поддержку Polychrome SYNC для эффективного охлаждения и световых эффектов ARGB.

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Видеокарта ASRock AMD Radeon RX 7600 XT Steel Legend оснащена трехвентиляторным дизайном, а Challenger использует двухвентиляторный кулер, оба они предлагают заводской предварительный разгон и высокий уровень производительности. Эти видеокарты предлагаются в белой тематике и станут идеальным выбором для геймеров и системных интеграторов.