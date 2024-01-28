Первые отзывы о ноутбуке Framework Laptop 16 положительные

Первые отзывы о ноутбуке Framework Laptop 16 положительные. Несмотря на то, что это сложный продукт, производитель обнаружил и исправил некоторые проблемы во время производственного тестирования. Улучшения, внесенные в устройство, включают исправление проблемы с шумом вентиляторов, улучшение скольжения на тачпаде, оптимизацию нагрева процессора и исправление ошибок прошивки.

Несмотря на несколько небольших доработок, ноутбук был отправлен рецензентам, чтобы они могли проверить его работу без сбоев. Ожидается, что первые устройства будут произведены массово до конца января и отправлены покупателям первой партии.

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На данный момент продажи открыты для предварительных заказов, и производитель планирует выполнить все заказы до конца первой половины года. Также были выпущены руководства и документация по настройке данного ноутбука, включая веб-утилиты и настольные утилиты для настройки модулей ввода.