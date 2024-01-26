ASML сообщила о чистых продажах на сумму 27,6 миллиарда евро и чистой прибыли в размере 7,8 миллиарда евро в 2023 году

Компания ASML Holding NV сообщила о своих финансовых результатов в четвертом квартале и полном году 2023 года. Чистые продажи компании в четвертом квартале составили 7,2 миллиарда евро, а на протяжении всего года - 27,6 миллиарда евро.

Валовая маржа ASML достигла 51,4% в четвертом квартале и 51,3% в течение года. Чистая прибыль составила 2,0 миллиарда евро в четвертом квартале и 7,8 миллиарда евро за весь год. Компания также объявила о своих прогнозах на 2024 год, ожидая подобные продажи и расходы на исследования и разработки, как в 2023 году.

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Однако ASML выражает оптимизм относительно будущего рынка полупроводниковой промышленности, отмечая рост спроса и повышение использования литографических инструментов. Компания также планирует объявить о дивиденде в размере 6,10 евро на акцию за 2023 год и продолжить программу выкупа акций.