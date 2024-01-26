Компания MSI представила новый адаптер WiFi 6E - AXE5400 WiFi USB

Компания MSI представила новый адаптер WiFi 6E - AXE5400 WiFi USB. Интерфейс USB позволяет ПК и ноутбукам быстро и легко подключаться к сети 6 ГГц. Установка по принципу "подключи и работай" делает его удобным выбором для обновления сетей с сохранением совместимости с существующими устройствами.

реклама

Адаптер AXE5400 WiFi USB обеспечивает максимальную скорость благодаря высокоскоростной передаче данных в трех различных частотных диапазонах - 2402 Мбит/с на частоте 6 ГГц со сверхширокими каналами 160 МГц, 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Разработанный с учетом удобства пользователей, WiFi USB-адаптер AXE5400 обеспечивает безболезненный процесс модернизации существующих ПК и ноутбуков. Пользователи могут наслаждаться преимуществами технологии WiFi 6E благодаря простой настройке plug-and-play, которая не требует дополнительных устройств или инструментов. Входящий в комплект поставки крэдл обеспечивает дополнительную гибкость при размещении WiFi USB-адаптера AXE5400 для оптимальной производительности, покрытия и надежности соединения.