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ddr22
ASUS представила защищенные ноутбуки серий BR1204, CR и CZ
Устройства имеют различные размеры дисплея и предлагают альтернативную операционную систему Chromebook.

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Компания ASUS представила новые ноутбуки серий BR1204, CR и CZ, которые предназначены для использования в образовательных целях. Флагманская модель BR1204 обладает высокой прочностью и создана для ежедневного использования в классе.

В дополнение к серии BR, представлены серии CR и CZ Chromebook, которые обеспечивают универсальность и мобильность в условиях гибридного обучения. Ноутбуки серий BR, CR и CZ имеют прочную конструкцию и долговечные материалы, такие как стекло Corning Gorilla Glass, что делает их подходящими для использования в классе. Устройства имеют различные размеры дисплея и предлагают альтернативную операционную систему Chromebook.

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Благодаря наличию камер, WiFi 6E и 4G LTE, ученики и учителя могут заниматься образованием из любого места. Ноутбуки серий BR, CR и CZ имеют практичный дизайн, который облегчает их обслуживание и повышает долговечность. Они также оснащены инструментами для управления и обслуживания, что упрощает работу ИТ-отдела. Продукты ASUS подтверждают их стремление к инновационным образовательным технологиям и предлагают эффективные решения для образования.

#asus
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