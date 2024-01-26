Barlow Bridge будет использовать интерфейс PCIe 4.0 x4

@yuuki_ans в X/Twitter опубликова подробности о предстоящем контроллере Intel Barlow Bridge Thunderbolt 5, который будет известен как JHL9580 или JHL9540 в зависимости от SKU. Хорошей новостью является то, что Intel наконец-то перешла на PCIe 4.0 для интерфейса шины, что было ожидаемо из-за увеличения пропускной способности Thunderbolt 5 по сравнению с Thunderbolt 3 и 4.

Barlow Bridge будет использовать интерфейс PCIe 4.0 x4 для подключения к хосту, и, похоже, что предыдущая утечка, предполагавшая поддержку Thunderbolt в Arrow Lake-S, была неверной, поскольку есть диаграммы, показывающие Barlow Bridge, подключенный к процессорам Arrow Lake-S.

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Помимо более быстрой шины, Thunderbolt 5 обеспечивает асимметричную передачу данных, что означает, что для дисплейных приложений будет доступен режим 120/40 Гбит/с, в то время как для приложений, предназначенных только для передачи данных, Thunderbolt 5 будет обеспечивать симметричный режим 80 Гбит/с.

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Следует отметить, что это касается только модели JHL9580, которая также поддерживает скорость USB4 40 Гбит/с, в то время как JHL9540 по какой-то причине остается контроллером Thunderbolt 4. Тем не менее, оба контроллера Barlow Bridge SKU получили поддержку 20 Гбит/с USB 3.2 Gen 2x2, чего не хватало в предыдущих реализациях Thunderbolt. Также будет поддержка DisplayPort 2.1 через режим DP Alt Mode с полной поддержкой UHBR20 при использовании сертифицированного кабеля DP80. Фактическая передача данных ограничена интерфейсом PCIe 4.0 64 Гбит/с на хост-систему, как и USB4, но это, по крайней мере, дает Thunderbolt 5 дополнительное пространство для передачи данных с дисплея даже в симметричном режиме. Контроллеры моста Барлоу, похоже, подключены непосредственно к процессорам Arrow Lake-S через интерфейс PCIe 4.0 x4, точно так же, как хост-контроллеры USB4 подключаются к ЦПУ AMD Ryzen 7000-й серии.