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ddr22
Генеральный директор Sony хочет, чтобы экосистема PlayStation расширялась за счет ПК
Генеральный директор Sony хочет, чтобы экосистема PlayStation расширялась за счет ПК, искусственного интеллекта и облачных технологий

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Генеральный директор Sony Group Corporation, Кеничиро Ёсида, выразил свои амбиции по расширению экосистемы PlayStation, включая использование ПК, искусственного интеллекта и облачных технологий. Он подчеркнул важность того, чтобы пользователи могли играть в свои любимые игры без препятствий на разных платформах.

В частности, он отметил планы расширить игровые возможности PlayStation на ПК, мобильные устройства и облачные сервисы. Он также подчеркнул значение подписных сервисов, отметив, что компания сосредоточена на балансе между подпиской и платным контентом. В отношении искусственного интеллекта, Ёсида отметил, что Sony позиционирует ИИ как поддержку создателей контента, а не замену для них.

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Он также выразил поддержку здоровой конкуренции в игровой индустрии и стремление предоставить геймерам различные варианты игры. Это интервью проводилось в рамках программы Norges Bank Investment Management, где Кеничиро Ёсида дал свои взгляды на будущее игр, музыки, искусственного интеллекта и японской культуры.

#sony
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