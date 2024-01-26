EdgeCortix также предсказывает рост гибридных архитектур Edge-Cloud

Японская полупроводниковая компания EdgeCortix предсказывает, что 2024 год станет ключевым моментом для бизнеса Edge AI. Они прогнозируют, что в этом году появятся эффективные чипы нового поколения, которые преодолеют барьеры вычислительной мощности и перевернут ландшафт Edge AI. Эти чипы будут оптимизированы для мультимодального генеративного ИИ и энергоэффективных языковых моделей, что позволит создавать новые приложения с низким энергопотреблением.

EdgeCortix также предсказывает рост гибридных архитектур Edge-Cloud, которые обеспечат интеграцию пограничных устройств с облачными ресурсами. Это приведет к более быстрому отклику, снижению задержек и расширению возможностей мощных приложений Edge AI.

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Компания также считает, что программное обеспечение играет ключевую роль в объединении многообразного ландшафта граничных систем. Предприятия могут использовать свое существующее оборудование, чтобы получить преимущества ИИ.

EdgeCortix утверждает, что генеративный ИИ, или GenAI, будет оживлять различные области, такие как робототехника, сельское хозяйство в помещениях, начальное образование и здравоохранение. Новые решения будут обязаны преодолеть нехватку мощности и традиционного оборудования в существующей инфраструктуре.

Edge AI откроет новые возможности для предприятий, правительств, технологов и потребителей. EdgeCortix разрабатывает экологически устойчивые решения в сфере искусственного интеллекта, чтобы их клиенты и партнеры могли эффективно использовать программное и аппаратное обеспечение уже сейчас и в будущем.

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Ожидается, что в ближайшие годы инновации в области аппаратных и программных решений приведут к преобразованию отраслей, повысят удовлетворенность пользователей и откроют новые возможности в области искусственного интеллекта. EdgeCortix и их стратегический партнер Renesas Electronics Corporation будут работать вместе, чтобы реализовать это видение и преодолеть вызовы, стоящие перед индустрией AI.