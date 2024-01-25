Первый плагин Magewell, Q-SYS Certified, уже доступен для загрузки через Q-SYS Designer Asset Manager

Компания Magewell объявила о своем вступлении в программу Q-SYS Technology Partner Program и выпуске плагина Q-SYS Control для своего устройства захвата USB Fusion. Партнерство с Q-SYS позволяет Magewell создавать интегрированные решения, легко взаимодействующие с Q-SYS - облачной платформой для аудио, видео и управления.

Первый плагин Magewell, Q-SYS Certified, уже доступен для загрузки через Q-SYS Designer Asset Manager. USB Fusion компании Magewell позволяет объединять камеры, экраны и медиафайлы для создания живых презентаций вебинаров, видеоконференций и других визуально привлекательных мероприятий.

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Первоначальная версия плагина поддерживает базовые функции, но планируется расширение возможностей в будущих обновлениях. Партнерство с Q-SYS позволит Magewell легко интегрировать свои решения в AV-системы и работать с Q-SYS в будущем. Magewell и Q-SYS сотрудничают для улучшения опыта клиентов.