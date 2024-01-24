Открытая бета-версия NVIDIA RTX Remix уже доступна

Моддинг — очень популярное занятие в игровой индустрии, и NVIDIA предоставляет новый инструмент для моддеров под названием NVIDIA RTX Remix. Этот инструмент позволяет модифицировать классические игры с использованием таких функций, как трассировка лучей, DLSS, Reflex и AI-текстурирование.

Он уже был успешно использован в ремастерах игр Portal и Half-Life 2. Открытая бета-версия NVIDIA RTX Remix доступна для загрузки бесплатно. Она основана на платформе NVIDIA Omniverse и включает в себя приложение для добавления ремастированных активов в игру и среду выполнения для использования этих активов в игровых сценах.

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RTX Remix поддерживает игры, использующие DirectX 8 и 9, такие как Call of Duty 2, Hitman 2: Silent Assassin и другие. Есть также руководство и документация, которые помогут моддерам в использовании этого инструмента.