Компания GPD сообщила о готовящемся обновлении портативного компьютера Win Max 2, в котором будет использоваться новый процессор AMD Ryzen 8040

Компания GPD сообщила о готовящемся обновлении портативного компьютера Win Max 2, в котором будет использоваться новый процессор AMD Ryzen 8040 и 32 ГБ системной памяти. Обновленный APU Ryzen 7 8840U был сравнен с предыдущей моделью Ryzen 7 7840U и показал лишь незначительное улучшение производительности.

Оба APU имеют базовый дизайн процессора "Phoenix" с 8 ядрами и 16 потоками, основанный на микроархитектуре "Zen 4", и интегрированный графический процессор AMD Radeon 780M. Основное улучшение нового процессора заключается в его возможностях по вычислению искусственного интеллекта.

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GPD также объяснила, что увеличение объема системной памяти до 32 ГБ является рекомендацией, основанной на необходимости компьютеров искусственного интеллекта. Компания считает, что последующие компьютеры с 32 ГБ памяти должны стать стандартом, а также будут выпущены компьютеры с 64 ГБ памяти. Рекомендация GPD соответствует недавним рекомендациям Microsoft.